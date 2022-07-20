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Ранковий ракетний удар по Харкову: серед постраждалих - дитина

Фото: наслідки удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті ракетного удару по Харкову постраждали двоє людей – 15-річна дівчинка та 72-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Унаслідок ранкових обстрілів Харкова із реактивних систем залпового вогню загинули 3 людей, з них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого отримала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка", - розповів він.

За словами очільника регіону, люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

ДСНС України (t.me/dsns_telegram)

"Окупанти знову вдарили по мирному населенню", - констатував Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 20 липня по одному з районів Харкова російські окупанти завдали ракетних ударів. Влада міста закликала жителів без потреби не виходити на вулиці міста.

До цього повідомлялось, що в результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих - 13-річна дитина.

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Харків