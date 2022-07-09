Утренний ракетный удар по Харькову: фото разрушений

В субботу, 9 июля, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела пострадали жители города и Харьковской области, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Армия РФ, нарушая законы и обычаи войны, по предварительным данным выпустила по центру Харькова баллистическую ракету "Искандер". В результате разрушений получили два дома", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи за совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.