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В Харькове прогремел мощный взрыв. Воздушной тревоги не объявляли

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Харьков, Суббота 09 июля 2022 10:25
В Харькове прогремел мощный взрыв. Воздушной тревоги не объявляли Фото: в Харькове раздался мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове сегодня местные жители услышали сильный взрыв. При этом воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В Харькове был слышен мощный взрыв", - сообщает корреспондент.

Вчера Харьков не обстреливали

Стоит отметить, что по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова вчера город не подвергся вражеским атакам.

"Штаб обороны не зафиксировал обстрелов по Харькову в течение последних суток", - написал он в Telegram.

Воздушной тревоги не объявляли

Отметим, что по состоянию на 10:22 воздушной тревоги в Харькове и области не объявлено.

В Харькове прогремел мощный взрыв. Воздушной тревоги не объявляли

Напомним, ночь на 8 июля в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов. Но за день до этого противник массированно ударил по Немышлянскому району, повредив дома, гаражи и контейнеры. В результате обстрела погибли три человека.

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