В Харькове прогремел мощный взрыв. Воздушной тревоги не объявляли
В Харькове сегодня местные жители услышали сильный взрыв. При этом воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
"В Харькове был слышен мощный взрыв", - сообщает корреспондент.
Вчера Харьков не обстреливали
Стоит отметить, что по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова вчера город не подвергся вражеским атакам.
"Штаб обороны не зафиксировал обстрелов по Харькову в течение последних суток", - написал он в Telegram.
Воздушной тревоги не объявляли
Отметим, что по состоянию на 10:22 воздушной тревоги в Харькове и области не объявлено.
Напомним, ночь на 8 июля в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов. Но за день до этого противник массированно ударил по Немышлянскому району, повредив дома, гаражи и контейнеры. В результате обстрела погибли три человека.
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