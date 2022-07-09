Утренний обстрел Кривого Рога: количество погибших возросло

Количесвто погибших в результате утреннего обстрела Кривого Рога возросло до двух человек. В больнице умерла 20-летняя девушка, которую госпитализировали с серьезными ранениями.

По его словам, медики несколько часов боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, ранения были сверхтяжелыми.

"Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет.. Горите в аду, российские убийцы!", - написал он.