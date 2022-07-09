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Утренний обстрел Кривого Рога: количество погибших возросло

Фото: количество погибших в результате обстрела Кривого Рога из РСЗВ возросло (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Количесвто погибших в результате утреннего обстрела Кривого Рога возросло до двух человек. В больнице умерла 20-летняя девушка, которую госпитализировали с серьезными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, медики несколько часов боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, ранения были сверхтяжелыми.

"Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет.. Горите в аду, российские убийцы!", - написал он.

Напомним, рано утром оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился по жилым кварталам из РСЗО "Торнадо-С".

В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Также из-за обстрела повреждена школа и несколько домов.

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