Утренний обстрел Кривого Рога: количество погибших возросло

Количесвто погибших в результате утреннего обстрела Кривого Рога возросло до двух человек. В больнице умерла 20-летняя девушка, которую госпитализировали с серьезными ранениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По его словам, медики несколько часов боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, ранения были сверхтяжелыми.
"Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет.. Горите в аду, российские убийцы!", - написал он.
Напомним, рано утром оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Ракетный удар наносился по жилым кварталам из РСЗО "Торнадо-С".
В результате обстрела от полученных травм скончалась 41-летняя женщина. Также из-за обстрела повреждена школа и несколько домов.
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