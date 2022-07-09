Ранковий обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до двох осіб. У лікарні померла 20-річна дівчина, яку госпіталізували з серйозними пораненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
За його словами, медики кілька годин боролися за її життя. Але, на жаль, поранення були надважкими.
"Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає.. Горіть в пеклі, російські вбивці!", - написав він.
Нагадаємо, рано вранці окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Ракетний удар наносився по житлових кварталах з РСЗВ "Торнадо-С".
В результаті обстрілу від отриманих травм померла 41-річна жінка. Також через обстріл пошкоджено школу та кілька будинків.
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