Утренний обстрел Киева: стало известно, куда попали российские ракеты

Во время утреннего обстрела Киева российские военные ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Оккупанты выпустили четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram .

В результате обстрела ранения получил один железнодорожник. Ему оказали медицинскую помощь.

Камышин заверил, что на территории ДВРЗ не было военной техники. Завод занимается ремонтом полувагонов и зерновозов. В то же время Минобороны РФ заявляет, что на предприятии якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника, которую передали восточноевропейские страны.

"Я официально приглашаю всех журналистов - и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз солгала. И что их настоящая цел - экономика Украины и мирное население", - отметил Камышин.