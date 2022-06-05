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Утренний обстрел Киева: стало известно, куда попали российские ракеты

Фото: российские ракеты попали в ДВРЗ в Киеве (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Во время утреннего обстрела Киева российские военные ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Оккупанты выпустили четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram.

В результате обстрела ранения получил один железнодорожник. Ему оказали медицинскую помощь.

Камышин заверил, что на территории ДВРЗ не было военной техники. Завод занимается ремонтом полувагонов и зерновозов. В то же время Минобороны РФ заявляет, что на предприятии якобы находились танки Т-72 и другая бронетехника, которую передали восточноевропейские страны.

"Я официально приглашаю всех журналистов - и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз солгала. И что их настоящая цел - экономика Украины и мирное население", - отметил Камышин.

Напомним, утром в Киеве были слышны взрывы в Дарницком и Днепровском районах.

Позже мэр Виталий Кличко подтвердил ракетный удар и сообщил об одном пострадавшем.

Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря, одну из них сбили.

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КиевДВРЗВойна России против Украины