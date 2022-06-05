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Ранковий обстріл Києва: стало відомо, куди влучили російські ракети

Фото: російські ракети влучити у ДВРЗ у Києві (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Під час ранкового обстрілу Києва російські військові вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Окупанти випустили чотири ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна в Telegram.

Внаслідок обстрілу поранення отримав один залізничник. Йому надали медичну допомогу.

Камишін запевнив, що на території ДВРЗ не було військової техніки. Завод займається ремонтом піввагонів та зерновозів. Водночас Міноборони РФ заявляє, що на підприємстві нібито знаходилися танки Т-72 та інша бронетехніку, яку передали східноєвропейські країни.

"Я офіційно запрошую всіх журналістів - і українських, і іноземних сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їх справжня ціль - економіка України та мирне населення", - зазначив Камишін.

Нагадаємо, зранку у Києві було чути вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах.

Пізніше мер Віталій Кличко підтвердив ракетний удар та повідомив про одного постраждалого.

Військові заявили, що окупанти випустили відразу декілька ракет з Каспійського моря, одну з них збили.

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КиївДВРЗВійна Росії проти України