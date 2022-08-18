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Утренний обстрел Харькова: Терехов и Синегубов рассказали о последствиях и пострадавших

Фото: Россияне обстреляли Харьков (ГСЧС)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты под утро 18 августа обстреляли Слободской и Холодногорский районы Харькова. На одном из мест попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что первый "прилет" произошел около 04:32. После этого захватчики нанесли по городу еще минимум четыре ракетных удара.

По словам Терехова, в одном из мест попадания вспыхнул пожар.

"Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться", - добавил местный председатель.

Пострадал ребенок

Глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов проинформировал, что в результате попаданий есть несколько пожаров.

Он указал, что, согласно данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок.

Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.

Оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе города. В результате атаки врага погибли 7 человек и еще 16 - получили ранения.

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