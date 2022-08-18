Утренний обстрел Харькова: Терехов и Синегубов рассказали о последствиях и пострадавших

Мэр отметил, что первый "прилет" произошел около 04:32. После этого захватчики нанесли по городу еще минимум четыре ракетных удара.

По словам Терехова, в одном из мест попадания вспыхнул пожар.

"Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться", - добавил местный председатель.

Пострадал ребенок

Глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов проинформировал, что в результате попаданий есть несколько пожаров.

Он указал, что, согласно данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок.