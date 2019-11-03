Украинцы рассказали о проведенном отпуске

Фото: пляж в Одессе (РБК-Украина)

Самый популярный отдых - на черноморском побережье

К середине сентября 2019 года большинство украинцев (69%) уже побывали в отпуске, а 28% не были в отпуске или же не планируют его на этот год. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Дома в этом году провели отпуск 31% украинцев, на море в Украине (21%), на даче / садовом участке (10%), на море за рубежом (6%), в другом городе / селе Украины (4%), не морской отдых за рубежом смогли позволить себе 3% жителей Украины.

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В сравнении с 2018 годом заметно уменьшилось число украинцев, проведших отпуск дома, но значительно больше стало тех, кто не был и не планировал в этом году отпуск. В 2019 году стало чуть больше тех, кто провел отпуск на море в Украине, но на столько же меньше стало тех, кто провел отпуск на даче / садовом участке.

По данным опроса, наиболее предпочитаемыми видами отдыха украинцев являются пляжный отдых дикарем (29%), отдых дома (23%), познавательный и активный виды отдыха (по 20%), отдых на даче / огороде (19%), в доме отдыха / пансионате (15%) и лечебном санатории (14%).

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Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года прибегали к экономии на различных статьях семейного бюджета большинство граждан (91%) Украины.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на вторую половину июля планировали отпуск 24% граждан Украины.