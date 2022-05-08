З ранку РФ обстріляла Луганську область. Лисичанськ та Сєвєродонецьк залишилися без світла

У неділю, 8 травня, російські окупанти обстріляли Луганську область. Внаслідок обстрілу були пошкоджені лінії електропередач, які живлять Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Як наслідок, за словами Гайдая, зникло світло спочатку у Лисичанську, а потім і у Сєвєродонецьку.

Як повідомлялося раніше, у Луганській області, де йдуть інтенсивні бойові дії, частково або повністю знеструмлено 38 населених пунктів. Електроенергія є лише у п'яти населених пунктах.

Нагадаємо, жертвами російської бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області попередньо стали 60 людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальникам вдалося евакуювати близько 30 громадян.

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