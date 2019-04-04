Уточнение в протоколах не повлияет на результаты голосования, - ЦИК

Небольшие несоответствия, выявленные в бумажных протоколах окружных избирательных комиссий, не должны повлиять на результаты голосования на выборах президента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член Центризбиркома Олег Конопольский.

По словам Конопольского, уточнение протоколов не продлится до 10 апреля.

"Надеемся, что нет. Это зависит от людей, которые работают в комиссиях. Мы делаем все для того, чтобы ускорить процесс. Протоколы привозят, мы проверяем их. Если находим какое-то несоответствие, то просим пересмотреть и устранить несоответствия. Уточнения в протоколах разные, разнообразные. Каждый округ имеет свои небольшие нюансы. Но эти вещи не влияют на результаты", - сообщил член ЦИК.

Напомним, непрерывное заседание Центральной избирательной комиссии по принятию бумажных протоколов о результатах голосования на выборах в Украине с мокрыми печатями может продолжаться и в выходные дни.

Как писало РБК-Украина, ЦИК направил 15 протоколов о результатах президентских выборов в Украине 2019 на уточнение.

Окончательные результаты выборов будут объявлены после того, как Центризбирком примет оригиналы протоколов от всех окружных избирательных комиссий.

Добавим, сегодня ЦИК обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам, у Владимира Зеленского поддержка 30,24% избирателей, у Петра Порошенко - 15,95%.