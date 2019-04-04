Непрерывное заседание ЦИК может продолжаться и на выходных

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дата объявления результатов пока неизвестна из-за необходимости уточнения протоколов

Непрерывное заседание Центральной избирательной комиссии по принятию бумажных протоколов о результатах голосования на выборах в Украине с мокрыми печатями может продолжаться и в выходные дни. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что комиссия пока воздерживается от объявления окончательной даты повторного голосования.

"Такая вероятность (работы на выходных, - ред.) есть. Ведь ЦИК работает в непрерывном режиме. И, несмотря на то, что ЦИК демонстрирует беспрецедентную скорость, все равно мы пока воздерживаемся от объявления окончательной даты именно повторного голосования", - сообщил Радченко.

По словам замглавы комиссии, дата объявления результатов пока неизвестна из-за необходимости уточнения протоколов.

"Мы очень надеемся, что мы сможем объявить эти результаты. Но 15 протоколов на уточнении. В каждом конкретном случае это происходит отдельно. Как вы видите из решений, ЦИК обязывает каждую ОИК изготовить протокол с отметкой уточнения в каждом случае к конкретной дате. Были даты до 4-го включительно, до 5-го включительно пока", - сообщил Радченко.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК направил 15 протоколов о результатах президентских выборов в Украине 2019 на уточнение.

Как писало РБК-Украина ранее, в ЦИК отметили, что на данный момент результаты выборов не являются окончательными. Окончательные же будут объявлены после того, как Центризбирком примет оригиналы протоколов от всех окружных избирательных комиссий.

Добавим, сегодня ЦИК обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам, у Владимира Зеленского поддержка 30,24% избирателей, у Петра Порошенко - 15,95%.