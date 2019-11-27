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Втрачені водійські права можна буде відновити онлайн

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 18:34
Втрачені водійські права можна буде відновити онлайн
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Це можна буде зробити в електронному кабінеті водія

Українці зможуть обміняти водійське посвідчення або отримати нове у випадку втрати або викрадення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГСЦ Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, найближчим часом ця послуга буде доступна в електронному кабінеті водія.

В електронному кабінеті водія людина зможе замовити:

  • обмін водійського посвідчення у разі заміни особистих даних особи;
  • отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого;
  • отримання посвідчення нового зразка.

При цьому у відомстві зазначили, що ці послуги будуть доступні онлайн для власників водійського посвідчення, в яких фото не старше двох років.

Алгоритм отримання послуги:

  • після авторизації в електронному кабінеті водія особа подає заяву в електронній формі;
  • до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (при необхідності) і чинної медичної довідки форми 083/о;
  • заява підписується кваліфікованої електронним підписом (КЕП) особи.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні "оцифрують" відновлення водійських прав та отримання адвокатської допомоги. Також спростять отримання безкоштовної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. За нею можна буде звертатися без довідки про доходи.

Також повідомлялося, що незабаром в Україні з'являться електронні водійські права, які можна буде отримати через додаток "ДіЯ".

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