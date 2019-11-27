Втрачені водійські права можна буде відновити онлайн

Це можна буде зробити в електронному кабінеті водія
Українці зможуть обміняти водійське посвідчення або отримати нове у випадку втрати або викрадення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГСЦ Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомляється, найближчим часом ця послуга буде доступна в електронному кабінеті водія.
В електронному кабінеті водія людина зможе замовити:
При цьому у відомстві зазначили, що ці послуги будуть доступні онлайн для власників водійського посвідчення, в яких фото не старше двох років.
Алгоритм отримання послуги:
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні "оцифрують" відновлення водійських прав та отримання адвокатської допомоги. Також спростять отримання безкоштовної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. За нею можна буде звертатися без довідки про доходи.
Також повідомлялося, що незабаром в Україні з'являться електронні водійські права, які можна буде отримати через додаток "ДіЯ".