В Украине "оцифруют" восстановление водительских прав и получение адвокатской помощи

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Утраченные или похищенные водительские удостоверение можно будет восстановить через электронный кабинет водителя или через Единый госпортал админуслуг

Кабинет министров Украины реализовал ряд мер для "оцифровки" бюрократических процедур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что он-лайн можно будет восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя.

"Уже скоро их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.

Правительство также одобрило проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах.

"Получение этой справки занимает много времени и требует от людей значительных усилий. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду", - отметили в Кабмине.

Кроме того, Кабмин ввел компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных. Оно позволяет адвокатам и получить возмещение почтовых расходов в делах, где они оказывают бесплатную юридическую помощь малоимущим и социально незащищенным группам населения. В частности, государство будет возмещать расходы на отправление заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество предоставления правовой помощи людям, которые не могут ее оплатить.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 125,8 млн грн, чтобы обеспечить жильем к концу 2019 года почти 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобрести помещение для одного детского дома семейного типа.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что на заседании Кабинета министров подписано два постановления о поддержке фермерских хозяйств в этом году.