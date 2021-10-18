Утечка нефти в Калифорнии: следователи назвали причину
Следователи в Калифорнии выдвинули свою версию того, почему произошла утечка нефти в море. Они считают, что причиной экологической катастрофы могло стать судно, которое зацепило нефтепровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По версии следователей, грузовое судно высотой 1200 футов зацепило подводный нефтепровод якорем и потянуло его по морскому дну. Якорь сорвался и продвинулся на неизвестное расстояние, прежде чем ударился о 16-дюймовую стальную трубу.
Лейтенант береговой охраны Сондра Кей Нин сообщил, что в результате удара бетонная обсадная труба толщиной в дюйм оторвалась бы от трубы и вытянула ее более чем на 100 футов, изгибаясь, но не ломая линию.
До сих пор не установлено, вызвал ли этот удар октябрьскую утечку, или в линию попало что-то еще, или она вышла из строя из-за ранее существовавшей проблемы.
"Мы все еще рассматриваем несколько сценариев", - сказал он.
Как известно, разлив нефти у побережья Южной Калифорнии привел к экологической катастрофе. В результате погибла рыба, птицы и млекопитающие.
Напомним, что расследовать дело о разливе нефти в Калифорнии начал генеральный прокурор штата. По его словам, он сделает все необходимое, чтоб выяснить причину катастрофы.