Утечка нефти в Калифорнии: следователи назвали причину

Следователи в Калифорнии выдвинули свою версию того, почему произошла утечка нефти в море . Они считают, что причиной экологической катастрофы могло стать судно, которое зацепило нефтепровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По версии следователей, грузовое судно высотой 1200 футов зацепило подводный нефтепровод якорем и потянуло его по морскому дну. Я корь сорвался и продвинулся на неизвестное расстояние, прежде чем ударился о 16-дюймовую стальную трубу.

Лейтенант береговой охраны Сондра Кей Нин сообщил, что в результате удара бетонная обсадная труба толщиной в дюйм оторвалась бы от трубы и вытянула ее более чем на 100 футов, изгибаясь, но не ломая линию.

До сих пор не установлено, вызвал ли этот удар октябрьскую утечку, или в линию попало что-то еще, или она вышла из строя из-за ранее существовавшей проблемы.

"Мы все еще рассматриваем несколько сценариев", - сказал он.

Как известно, разлив нефти у побережья Южной Калифорнии привел к экологической катастрофе. В результате погибла рыба, птицы и млекопитающие.