Витік нафти в Каліфорнії: слідчі назвали причину
Слідчі в Каліфорнії висунули свою версію того, чому стався витік нафти в море. Вони вважають, що причиною екологічної катастрофи могло стати судно, яке зачепило нафтопровід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За версією слідчих, вантажне судно висотою 1200 футів зачепило підводний нафтопровід якорем і потягнуло його по морському дну. Якір зірвався і просунувся на невідому відстань, перш ніж вдарився об 16-дюймову сталеву трубу.
Лейтенант берегової охорони Сондра Кей Нін повідомив, що в результаті удару бетонна обсадна труба товщиною в дюйм відірвалася б від труби і витягнула її більш ніж на 100 футів, згинаючись, але не ламаючи лінію.
Досі не встановлено, чи спричинив цей удар жовтневий витік, або в лінію потрапило щось ще, або вона вийшла з ладу через раніше існуючу проблему.
"Ми все ще розглядаємо кілька сценаріїв", - сказав він.
Як відомо, розлив нафти біля узбережжя Південної Каліфорнії призвів до екологічної катастрофи. В результаті загинула риба, птахи та ссавці.
Нагадаємо, що розслідувати справу про розлив нафти в Каліфорнії почав генеральний прокурор штату. За його словами, він зробить все необхідне, щоб з'ясувати причину катастрофи.