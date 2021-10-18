Витік нафти в Каліфорнії: слідчі назвали причину

Слідчі в Каліфорнії висунули свою версію того, чому стався витік нафти в море . Вони вважають, що причиною екологічної катастрофи могло стати судно, яке зачепило нафтопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За версією слідчих, вантажне судно висотою 1200 футів зачепило підводний нафтопровід якорем і потягнуло його по морському дну. Я кір зірвався і просунувся на невідому відстань, перш ніж вдарився об 16-дюймову сталеву трубу.

Лейтенант берегової охорони Сондра Кей Нін повідомив, що в результаті удару бетонна обсадна труба товщиною в дюйм відірвалася б від труби і витягнула її більш ніж на 100 футів, згинаючись, але не ламаючи лінію.

Досі не встановлено, чи спричинив цей удар жовтневий витік, або в лінію потрапило щось ще, або вона вийшла з ладу через раніше існуючу проблему.

"Ми все ще розглядаємо кілька сценаріїв", - сказав він.

Як відомо, розлив нафти біля узбережжя Південної Каліфорнії призвів до екологічної катастрофи. В результаті загинула риба, птахи та ссавці.