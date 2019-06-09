Утечка химикатов в реку: специалисты взяли пробы воды

Фото: Николай Чечеткин (РБК-Украина)

Результаты анализа будут 10 июня

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин сообщил, что соответствующие службы отобрали пробы воды из пруда и реки Рось, где случилась утечка химикатов в результате ДТП в Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чечеткина в Facebook.

Чечеткин сообщил, что результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде будут в понедельник, 10 июня. Также он рассказал, что ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.

"Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области было принято решение о прекращении работы водозабора с 23 ч. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды", - заявил глава ГСЧС.

Кроме того, он призвал граждан воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории реки Рось.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды реки Рось. Городские власти Белой Церкви временно прекратила водоснабжение.