Утечка аммиака на "Химпроме": для Сум угрозы сейчас нет

Зона поражения после утечки аммиака на предприятии "Сумыхимпром" сейчас составляет около 2,5 километров, и направление ветра в настояще время - в сторону села Новоселица. Угрозы для города Сумы в данный момент нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
На месте происшествия работают аварийщики предприятия, а также спасатели ГСЧС.
"В настоящее время зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, оказавшиеся под угрозой: с. Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - говорится в сообщении.
На Facebook-странице Верховной Рады рассказали о правилах поведения в условиях выброса (утечки) аммиака:
Правила поведения при утечке аммиака - как защититься (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
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