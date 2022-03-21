Витік аміаку на "Хімпромі": для Сум загрози немає, проте існує для села Новоселиця

Зона ураження після витоки аміаку на підприємстві "Сумихімпром" зараз становить близько 2,5 кілометрів, і напрямок вітру у цей час - у бік села Новоселиця. Загрози для міста Суми нині немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.
На місці події працюють аварійники підприємства, а також рятувальники ДСНС.
"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - йдеться в повідомленні.
На Facebook-сторінці Верховної Ради розповіли про правила поведінки в умовах викиду (витоку) аміаку:
Правила поведінки при витоку аміаку - як захиститися (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
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