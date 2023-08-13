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Усюди відповідаємо на терор. Зеленський відреагував на обстріли Херсонської області

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Неділя 13 серпня 2023 22:43
Усюди відповідаємо на терор. Зеленський відреагував на обстріли Херсонської області Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З початку доби 13 серпня було отримано 17 повідомлень про обстріли з Херсонської області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Загалом лише від початку цієї доби й до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще - Миколаївська область, Запоріжжя, Донбас, Харківська область, прикордоння з Росією в районах північного сходу", - заявив він.

За словами Зеленського, немає жодного дня, коли російське зло не отримує відповідь від Збройних сил України.

"Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки - усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді", - заявив він.

Президент зазначив, що кожен український воїн має змогу повернути Україні справедливість.

"І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій - на всій протяжності фронту від Харківської до Херсонської областей, - кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість", - додав він.

Ворожий обстріл Херсона та області

Російські терористи сьогодні з самого ранку завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

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