Всюду отвечаем на террор. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсонской области

С начала суток 13 августа было получено 17 сообщений об обстрелах из Херсонской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Всего только с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще - Николаевская область, Запорожье, Донбасс, Харьковская область, приграничье с Россией в районах северо-востока", - заявил он.

По словам Зеленского, нет ни одного дня, когда российское зло получает ответ от Вооруженных сил Украины.

"Всюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни одного дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа", - заявил он.

Президент отметил, что каждый украинский воин имеет возможность вернуть Украине справедливость.

"И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой - на всей протяженности фронта от Харьковской до Херсонской областей, - каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость", - добавил он.

Вражеский обстрел Херсона и области

Российские террористы сегодня с самого утра наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего пострадали многие гражданские люди, в том числе и погибшие.

Все подробности сегодняшних ударов страны-террориста по территории Херсонской области - в материале РБК-Украина.

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