Усю пенсію не заберуть: скільки зможуть конфіскувати за рішеннями судів

Згідно з проєктом, суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера можуть бути повернуті добровільно або стягуються на підставі рішень Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Відрахування з пенсії проводиться на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належить пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більше ніж 50% її розміру: на

утримання членів сім’ї (аліменти),

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій,

на відшкодування пенсіонером шкоди,

заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого,

на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше ніж 20%.

Відрахування з пенсії проводиться за умови, що розмір пенсії до виплати є вищим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2361 гривня).

Після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак за бажанням пенсіонера (шляхом подання відповідної заяви) положення пропонованої норми не застосовуються, йдеться в проєкті.