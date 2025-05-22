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В Україні планують змінити порядок індексації пенсій: кого це стосується

Україна, Четвер 22 травня 2025 18:30
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В Україні планують змінити порядок індексації пенсій: кого це стосується Фото: порядок індексації пенсій в Україні змінять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України хоче переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз отримують пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, для дотримання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ уряд має вжити всіх необхідних заходів для покращення та спрощення пенсійної системи.

Зокрема, уряд зобов'язався запропонувати єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.

Проєктом пропонується зробити обов'язковою індексацію пенсій для колишніх державних службовців та військових.

Відповідно до проєкту, пенсії, призначені відповідно до закону "Про державну службу", щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення.

Крім того, пенсії, призначені військовослужбовцям та членам їх сімей, щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення.

Індексація пенсій в Україні

Щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. По суті, це єдиний механізм підвищення пенсій. Інших підвищень у 2025 році не планується.

У 2025 році індексація була проведена і для державних службовців, і для колишніх військових, хоча це і необов'язково за законом.

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