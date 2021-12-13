UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Усыновление ребенка: подать документы можно будет через "Дию"

Автор: Мария Кучерявец

Подать заявление на усыновление ребенка вскоре можно будет через портал госуслуг "Дия". Сейчас над разработкой услуги работает Минсоцполитики вместе с Минцифры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Также новая услуга даст возможность получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления.

"На портале "Дия" можно будет подать документы, чтобы стать кандидатом в усыновители ребенка", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать бумажные документы и справки, нести их в службу по делам детей, выстаивать очереди и ждать результат.

"Онлайн-услуга облегчит подачу необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка. И значительно ускорит проверку представленных документов сотрудниками служб по делам детей. Кроме того, услуга онлайн позволит минимизировать коррупционную составляющую", - поясняют в пресс-службе.

Сейчас Минсоцполитики прорабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации этого проекта.

Напомним, в Украине хотят изменить правила усыновление детей. В частности, документ предлагает восстановить разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, что не может превышать 45 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДияМинистерство цифровой трансформации