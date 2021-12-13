Усыновление ребенка: подать документы можно будет через "Дию"

Подать заявление на усыновление ребенка вскоре можно будет через портал госуслуг "Дия". Сейчас над разработкой услуги работает Минсоцполитики вместе с Минцифры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Также новая услуга даст возможность получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления.
"На портале "Дия" можно будет подать документы, чтобы стать кандидатом в усыновители ребенка", - говорится в сообщении.
Указано, что сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать бумажные документы и справки, нести их в службу по делам детей, выстаивать очереди и ждать результат.
"Онлайн-услуга облегчит подачу необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка. И значительно ускорит проверку представленных документов сотрудниками служб по делам детей. Кроме того, услуга онлайн позволит минимизировать коррупционную составляющую", - поясняют в пресс-службе.
Сейчас Минсоцполитики прорабатывает предложения от регионов и соответствующих государственных органов по реализации этого проекта.
Напомним, в Украине хотят изменить правила усыновление детей. В частности, документ предлагает восстановить разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, что не может превышать 45 лет.