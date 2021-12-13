RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Усиновлення дитини: подати документи можна буде через "Дію"

Автор: Марія Кучерявець

Подати заяву на усиновлення дитини незабаром можна буде через портал держпослуг "Дія". Наразі над розробкою послуги працює Мінсоцполітики разом із Мінцифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Також нова послуга дасть можливість отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення.

"На порталі "Дія" можна буде подати документи, щоб стати кандидатом в усиновлювачі дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служби у справах дітей, вистоювати черги та чекати на результат.

"Онлайн-послуга полегшить подачу необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. І значно пришвидшить перевірку поданих документів працівниками служб у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову", - пояснюють в прес-службі.

Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та відповідних державних органів щодо реалізації цього проекту.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила усиновлення дітей. Зокрема, документ пропонує відновити різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДіяМіністерство цифрової трансформації