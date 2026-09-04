UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Уся зона є небезпечною": у Херсоні щодня отримують поранення або гинуть до 20 людей

10:59 04.09.2026 Пт
2 хв
По місту б'ють КАБами, ракетами та дронами
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: У Херсоні лишилося лише 20% мешканців (Getty Images)

Кількість атак на Херсон зросла у 2,5 раза порівняно з початком року, а в місті лишилося лише близько 20% довоєнного населення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Скільки людей залишилося в Херсоні

За словами Прокудіна, зараз у Херсоні проживає лише невелика частина довоєнного населення.

"Це приблизно 20% від до повномасштабного вторгнення. Кількість була приблизно 300 000, зараз 60 000", - розповів очільник ОВА.

Чому в місті більше немає безпечних районів

Прокудін зазначив, що сьогодні у Херсоні складно виділити найнебезпечніші місця, адже під ударом опинилося все місто.

"Напевно, немає сьогодні найнебезпечніших місць. Вся зона, де перебуває Херсон, є небезпечною, і навіть ті райони, які два місяці тому можна було назвати більш-менш безпечними. Зараз це червона зона, де більше у нас поранених і вбитих людей", - пояснив він.

У скільки разів зросла кількість атак

Голова ОВА розповів, що інтенсивність обстрілів міста зросла у кілька разів порівняно з початком року.

  • на початку року фіксували близько 2,5 тисячі атак на тиждень;
  • зараз - уже 6 тисяч атак, тобто у 2,5 раза більше;
  • за перше півріччя по місту вдарили близько 100 керованими авіабомбами;
  • лише за останній місяць - ще 200 КАБів.

"Це стосується і реактивних шахедів, яких ми раніше не бачили. Щоночі вони б'ють по нашим критичним об'єктам. Все це погіршується. Це пов'язано саме з атаками росіян на Херсон", - розповів Прокудін.

За словами голови ОВА, перебування в Херсоні залишається небезпечним для всіх мешканців вже понад півтора року.

"Щодня ми бачимо 20 людей поранених або вбитих", - додав Прокудін.

Нагадаємо, ще 28 серпня в Херсонській ОВА закликали жителів, які не готові виїжджати повністю, перечекати хоча б осінньо-зимовий період у безпечніших регіонах.

Заступник голови ОВА Олександр Толоконніков пояснив, що децентралізувати теплопостачання під постійними обстрілами набагато складніше, а запуск кількох дронів "Гербера" здатен звести нанівець усю підготовку.

Тим часом 3 вересня мережа "АТБ" спростувала чутки про повне закриття своїх магазинів у Херсоні.

У компанії пояснили, що зачиняють лише ті точки, які постраждали від обстрілів, а решта супермаркетів продовжує обслуговувати містян там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон