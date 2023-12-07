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Уся зима ще попереду: у ГУР не виключають відновлення ракетних ударів росіян

Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія зараз здебільшого використовує дрони для атак на інфраструктуру України. Але ракетні удари можуть відновитися взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Знову ж таки, можливо, йдеться про зміну тактики. І все ж таки найважча частина зими, в тому числі в температурному режимі, ще попереду", - сказав він.

Як зазначив Юсов, "тому це означає, що будь-який сигнал тривоги - це попередження про серйозну небезпеку".

Складна зима

Росія використовувала масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України минулого року. Зараз це здебільшого атаки дронами-камікадзе.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія використовує дрони-камікадзе для масованих атак на територію України з метою послабити систему ППО. Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що масовані удари цього року можуть поновитися після початку зими, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники. "Росіяни вичікують падіння температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

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