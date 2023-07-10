Суд усунув мера Рівного з посади на рік

Міського голову Рівного Олександра Третьяка суд першої інстанції визнав винним у скоєнні корупційного адмінправопорушення та усунув з посади на рік. Таке рішення ухвалив суд 10 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

За даними видання, покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити.

Третяк вже відреагував на рішення суду, сказавши, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду". Посадовець наразі перебуває у відрядженні у Німеччині.

В чому звинувачують Третяка

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка. Приводом для них став конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Незакрита справа, по якій, власне і суд прийняв вказане рішення, стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

Як повідомлялося, раніше мер Рівного Олександр Третяк відзначився скандальною заявою про ромів, запропонувавши вдатися "до радикальних дій" щодо них. Незабаром він перепросив за свій вислів, але в поліції Рівного тоді відкрили кримінальне провадження через цей інцидент.