Усунення мера Чернігова погіршить відносини України з європейськими партнерами, - експерт

"У подібний спосіб обраного мера відсторонювати не можна. Тільки якщо є обвинувачувальний вирок суду, або недовіру висловив депутатський корпус міськради. Та й то другий варіант не дає гарантії втрати повноважень. У нас часто мерів відсторонювали, але ті поверталися у кабінети за судовим приписом", - заявив експерт.

За його словами, рішення Яворівського суду про усунення Атрошенка з посади на рік створює нагоду для призначення тимчасової військової адміністрації у Чернігові. Це може стати прецедентом, який висітиме дамокловим мечем над іншими незручними мерами, додає він.

Зрештою ця ситуація може призвести до погіршення ставлення до України з боку європейських партнерів.

"Розголос швидко дійде до високих коридорів в Європі. Там дуже пильно відслідковують помилки української влади після отримання Києвом статусу кандидата в члени цього об’єднання. Євроскептиків в ЄС вистачає, а історія з Атрошенком буде зручною темою для критики. Таке враження, що люди, які можуть стояти за усуненням мера Чернігова, дивляться лише на стіл і не бачать, що за його краями. Мислять дрібно. А в ЄС мислять дотриманням правил, процедур і норм. Ну, показали власну значимість, покарали мера, а далі будете доводити європейцям, що це не порушує ратифікованих документів, серед яких і Хартія про місцеве самоврядування, і закони, які стосуються децентралізації? Не кажучи вже про давнє, але непорушне для сучасних європейців Магдебурзьке право", - йдеться у публікації.