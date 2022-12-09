Усунення мера Чернігова погіршить відносини України з європейськими партнерами, - експерт
Відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади мера судовим рішенням може зіпсувати відносини України з європейськими партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю політичного оглядача Юрія Васильченка.
"У подібний спосіб обраного мера відсторонювати не можна. Тільки якщо є обвинувачувальний вирок суду, або недовіру висловив депутатський корпус міськради. Та й то другий варіант не дає гарантії втрати повноважень. У нас часто мерів відсторонювали, але ті поверталися у кабінети за судовим приписом", - заявив експерт.
За його словами, рішення Яворівського суду про усунення Атрошенка з посади на рік створює нагоду для призначення тимчасової військової адміністрації у Чернігові. Це може стати прецедентом, який висітиме дамокловим мечем над іншими незручними мерами, додає він.
Зрештою ця ситуація може призвести до погіршення ставлення до України з боку європейських партнерів.
"Розголос швидко дійде до високих коридорів в Європі. Там дуже пильно відслідковують помилки української влади після отримання Києвом статусу кандидата в члени цього об’єднання. Євроскептиків в ЄС вистачає, а історія з Атрошенком буде зручною темою для критики. Таке враження, що люди, які можуть стояти за усуненням мера Чернігова, дивляться лише на стіл і не бачать, що за його краями. Мислять дрібно. А в ЄС мислять дотриманням правил, процедур і норм. Ну, показали власну значимість, покарали мера, а далі будете доводити європейцям, що це не порушує ратифікованих документів, серед яких і Хартія про місцеве самоврядування, і закони, які стосуються децентралізації? Не кажучи вже про давнє, але непорушне для сучасних європейців Магдебурзьке право", - йдеться у публікації.
Раніше РБК-Україна писало, що Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.
Своєю чергою, депутати Чернігова звернулися до президента через справу Атрошенка. На їхню думку, мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.
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