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Отстранение мэра Чернигова ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами, - эксперт

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Пятница 09 декабря 2022 16:53
Отстранение мэра Чернигова ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами, - эксперт Фото: Владислав Атрошенко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Отстранение мэра Чернигова Владислава Атрошенко с должности мэра судебным решением может испортить отношения Украины с европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью политического обозревателя Юрия Васильченко.

"Подобным образом избранного мэра отстранять нельзя. Только если есть обвинительный приговор суда или недоверие выразил депутатский корпус горсовета. Да и то второй вариант не дает гарантии потери полномочий. У нас часто мэров отстраняли, но те возвращались в кабинеты по судебному предписанию", - заявил эксперт.

По его словам, решение Яворивского суда об отстранении Атрошенко от должности на год создает возможность для назначения временной военной администрации в Чернигове. Это может стать прецедентом, который будет висеть дамокловым мечом над другими неудобными мерами, добавляет он.

В конце концов, эта ситуация может привести к ухудшению отношения к Украине со стороны европейских партнеров.

"Огласка быстро дойдет до высоких коридоров в Европе. Там очень внимательно отслеживают ошибки украинской власти после получения Киевом статуса кандидата в члены этого объединения. Евроскептиков в ЕС хватает, а история с Атрошенко будет удобной темой для критики. Такое впечатление, что люди, которые могут стоять за отстранением мэра Чернигова, смотрят только на стол и не видят, что за его краями. Мыслят мелко. А в ЕС мыслят соблюдением правил, процедур и норм. Ну, показали собственную значимость, наказали мэра, а дальше будете доказывать европейцам, что это не нарушает ратифицированные документы, среди которых и Хартия о местном самоуправлении, и законы, касающиеся децентрализации? Не говоря уже о старом, но незыблемом для современных европейцев Магдебургском праве", - говорится в статье.

Ранее РБК-Украина писала, что Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

В свою очередь, депутаты Чернигова обратились к президенту из-за дела Атрошенко. По их мнению, цель этого решения – наступление на местное самоуправление.

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