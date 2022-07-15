Усугубляют мировой кризис: глава Минфина США на саммите G20 осудила российских чиновников

Выступая на открытии встречи министров финансов и центральных банков G20 на индонезийском острове Бали, Йеллен приветствовала министра финансов Украины Сергея Марченко и возложила ответственность за негативные последствия войны исключительно» на Россию.

Она отметила, что российские официальные лица, участвовавшие во встрече, "усугубляют ужасные последствия этой войны своей постоянной поддержкой путинского режима".

Заместитель министра финансов России Тимур Максимов находится сейчас на Бали, а министр финансов РФ Антон Силуанов, как и глава украинского минфина, участвует в совещании в виртуальном формате, сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

В четверг днем, общаясь с журналистами на Бали, Джанет Йеллен заявила, что российским официальным лицам нет места на встрече "Большой двадцатки".

Напомним, в Минфине США заявили, что мировая цена на нефть может вырасти на 40% до примерно 140 долларов за баррель, если не будет принято предложенное о потолке цен на российскую нефть, не позволяющее делать поставки ниже этой цены,

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.