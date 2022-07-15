Посилюють світову кризу: глава Мінфіну США на саміті G20 засудила російських чиновників

Виступаючи на відкритті зустрічі міністрів фінансів і центральних банків G20 на індонезійському острові Балі, Єллен привітала міністра фінансів України Сергія Марченка і поклала відповідальність за негативні наслідки війни виключно» на Росію.

Вона зазначила, що російські офіційні особи, які брали участь у зустрічі, "посилюють жахливі наслідки цієї війни своєю постійною підтримкою путінського режиму".

Заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов перебуває зараз на Балі, а міністр фінансів РФ Антон Силуанов, як і глава українського Мінфіну, бере участь у нараді у віртуальному форматі, повідомило джерело, добре знайоме з ситуацією.

У четвер вдень, спілкуючись з журналістами на Балі, Джанет Єллен заявила, що російським офіційним особам немає місця на зустрічі "Великої двадцятки".

Нагадаємо, в Мінфіні США заявили, що світова ціна на нафту може зрости на 40% до приблизно 140 доларів за барель, якщо не буде прийнято запропоноване про стелю цін на російську нафту, що не дозволяє робити постачання нижче цієї ціни,

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