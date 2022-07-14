Российским чиновникам не место на саммите G20, - глава Минфина США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что война президента России Владимира Путина против Украины вызывает негативные последствия во всем мире. Поэтому российским официальным лицам не будет места на встрече финансовых руководителей Большой двадцатки на этой неделе.

Выступая на пресс-конференции в кулуарах встречи G20, Йеллен призвала мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за войну и ее резкое влияние на цены на энергоносители и рост отсутствия продовольственной безопасности.

Йеллен уклонилась от вопроса о том, уйдет ли она после выступления российских официальных лиц, как она и другие западные лидеры сделали во время последней такой встречи в Вашингтоне в апреле, но сказала, что осудит вторжение России в Украину "самым решительным образом".

"Думаю, я ясно дала понять, что участие России в этих встречах не может быть обычным делом", - сказала она, добавив, что с нетерпением ждет встречи с министром финансов Украины на встречах.

Ограничение цен на российскую нефть

Йеллен сказала, что она будет продолжать настаивать на ограничении цен на российскую нефть, что, по ее словам, поможет снизить цены на энергоносители и сохранить глобальные потоки нефти после того, как европейские и, возможно, британские и американские санкции в отношении транспортировки российской нефти вступят в силу в конце года.

По ее словам, если такие меры не будут приняты, это приведет к остановке значительного объема российской нефти, что приведет к росту мировых цен на нефть. Она надеется, что Китай и Индия увидят, что участие в них отвечает их интересам.

"Это даст России возможность продолжить экспорт нефти... и поможет потребителям во всем мире, в том числе в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть", - сказала она.

Борьба с мировой инфляцией

Йеллен заявила, что борьба с "неприемлемо высокой" инфляцией является одним из главных приоритетов администрации Байдена, и выразила поддержку действиям центрального банка США по повышению процентных ставок для сдерживания роста цен.

На вопрос, нанесет ли повышение процентных ставок в США вред развивающимся рынкам, Йеллен ответила, что основное влияние на эти страны оказало повышение цен на топливо и продукты питания, вызванное войной Путина против Украины.

Она признала, что повышение процентной ставки ФРС повысило стоимость доллара США, что может оказать некоторое влияние на страны, имеющие долговые обязательства, номинированные в долларах. В то же время, по ее словам, некоторые развивающиеся страны, экспортирующие нефть и другие сырьевые товары, выиграли от более высоких цен.