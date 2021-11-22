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Устроили стрельбу в городе: в Днепре правоохранители задержали банду

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Понедельник 22 ноября 2021 17:48
Устроили стрельбу в городе: в Днепре правоохранители задержали банду Фото: в Днепре правоохранители задержали банду (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре в ходе спецоперации, правоохранители задержали преступную банду. Злоумышленники совершали вооруженные нападения, кражи и лишали свободы жертв с целью вымогательства несуществующих долгов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, 18 ноября члены банды встретились с целью, вероятно, перераспределения ролей и преступного влияния. Впрочем, в результате конфликта между ними - злоумышленники устроили стрельбу в публичном месте во время которой был ранен один человек.

Полиция задержала всех девятерых членов группировки.

Фото: в Днепре правоохранители задержали банду (npu.gov.ua)

"Это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Во время задержания у них провели личные обыски и изъяли семь пистолетов с явными признаками переделки под стрельбу боевыми патронами. Полицейские установили, что организатором группы является 35-летний гражданин Армении, который находился на территории Украины нелегально", - рассказал глава областной полиции Анатолий Щадило.

После задержания правоохранители провели более 10 обысков во время которых были изъяты наркотики и другие вещественные доказательства ранее совершенных преступлений.

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