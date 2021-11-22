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Влаштували стрілянину у місті: в Дніпрі правоохоронці затримали банду

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Понеділок 22 листопада 2021 17:48
Влаштували стрілянину у місті: в Дніпрі правоохоронці затримали банду Фото: в Дніпрі правоохоронці затримали банду (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі, в ході спецоперації, правоохоронці затримали злочинну банду. Зловмисники здійснювали озброєні напади, крадіжки та позбавляли волі жертв з метою вимагання неіснуючих боргів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними правоохоронців, 18 листопада члени банди зустрілися з метою, ймовірно, перерозподілу ролей й злочинного впливу. Втім, внаслідок конфлікту між ними - зловмисники влаштували стрілянину в публічному місці під час якої було поранено одну особу.

Поліція затримала всіх дев’ятьох членів угрупування.

Фото: в Дніпрі правоохоронці затримали банду (npu.gov.ua)

"Це чоловіки віком від 20 до 35 років. Під час затримання у них провели особисті обшуки та вилучили сім пістолетів з явними ознаками переробки під стрільбу бойовими патронами. Поліцейські встановили, що організатором групи є 35-річний громадянин Вірменії, який перебував на території України нелегально", - розповів очільник обласної поліції Анатолій Щадило.

Після затримання правоохоронці провели більше 10 обшуків під час яких було вилучено наркотики й інші речові докази раніше вчинених злочинів.

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