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"Устроил "встряску": Кличко подвел итоги совещания с главами районов и управляющих компаний Киева

Автор: Наталия Гурковская

Мэр столицы Виталий Кличко устроил "встряску" главам столичных районов, главам управляющих компаний города и контактного центра 1551 по проблемным вопросам ЖКХ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко в Facebook.

Директора управляющей компании Шевченковского района Кличко уволил во время совещания из-за халатности.

"Один из последних случаев - когда жители дома на улице Гончара, 6 остались без воды почти на трое суток. Люди носили воду из близлежащих домов в свои квартиры, для элементарных нужд. При этом коммунальные службы сидели и ждали, пока пройдут выходные! Не было объявления о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию мэру. Так зачем тогда ЖЭК, коммунальные службы, глава района?" - возмутился лидер "УДАРа".

Кличко акцентировал на том, что нет оправдания халатности чиновников.

"Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевлянам, не будут здесь работать. И в частности, глава управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы увольняем", - подытожил он.

Как сообщалось, во время Инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду "Строим рынки и доверие вместе" от директора ProZorro-продажи Алексея Соболева за проведение открытых и прозрачных аукционов в Киеве. Столица стала первым городом в стране, которое ввело систему ProZorro для проведения закупок.

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Виталий Кличко