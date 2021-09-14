"Устроил "встряску": Кличко подвел итоги совещания с главами районов и управляющих компаний Киева

Мэр столицы Виталий Кличко устроил "встряску" главам столичных районов, главам управляющих компаний города и контактного центра 1551 по проблемным вопросам ЖКХ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко в Facebook.
Директора управляющей компании Шевченковского района Кличко уволил во время совещания из-за халатности.
"Один из последних случаев - когда жители дома на улице Гончара, 6 остались без воды почти на трое суток. Люди носили воду из близлежащих домов в свои квартиры, для элементарных нужд. При этом коммунальные службы сидели и ждали, пока пройдут выходные! Не было объявления о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию мэру. Так зачем тогда ЖЭК, коммунальные службы, глава района?" - возмутился лидер "УДАРа".
Кличко акцентировал на том, что нет оправдания халатности чиновников.
"Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевлянам, не будут здесь работать. И в частности, глава управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы увольняем", - подытожил он.
Как сообщалось, во время Инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду "Строим рынки и доверие вместе" от директора ProZorro-продажи Алексея Соболева за проведение открытых и прозрачных аукционов в Киеве. Столица стала первым городом в стране, которое ввело систему ProZorro для проведения закупок.