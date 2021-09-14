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"Влаштував "струс": Кличко підбив підсумки наради з головами районів та керуючих компаній Києва

Автор: Наталія Гурковська

Мер столиці Віталій Кличко влаштував "струс" головам столичних районів, головам керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо проблемних питань ЖКГ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка в Facebook.

Директора керуючої компанії Шевченківського району Кличко звільнив під час наради через недбальство.

"Один з останніх випадків - коли мешканці будинку на вулиці Гончара,6 залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків в свої квартири, для елементарних потреб. При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру. Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району?" - обурився лідер "УДАРу".

Кличко наголосив на тому, що немає виправдання недбальству чиновників.

"Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, голова керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо", - підсумував він.

Як повідомлялось, під час Інвестиційного форуму Віталій Кличко отримав нагороду "Будуємо ринки та довіру разом" від директора ProZorro-продажі Олексія Соболєва за проведення відкритих і прозорих аукціонів у Києві. Столиця стала першим містом в країні, яке запровадило систему ProZorro для проведення закупівель.

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Віталий Кличко