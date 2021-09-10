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Кличко получил награду от ProZorro-продажи за проведение открытых аукционов

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 16:58
Кличко получил награду от ProZorro-продажи за проведение открытых аукционов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kmr.gov.uа)
Автор: Наталия Гурковская

Во время Инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду «Строим рынки и доверие вместе» от директора ProZorro-продажи Алексея Соболева за проведение открытых и прозрачных аукционов в Киеве. Столица стала первым городом в стране, которое ввело систему ProZorro для проведения закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Киевского городского совета.

В ProZorro-продажи отметили, что Киев входит в тройку лидеров по прозрачной аренде.

"Столица всегда участвует в наших инициативах и по приватизации, и по аренде. Это партнер, с которым сложно, но интересно одновременно. И город всегда готов делать что-то новое. За это мы очень благодарны. Киев обещал все имущество, которое не используется, выставлять прозрачно на аукционы. Видим, что процесс идет. Город постоянно входит в тройку лидеров по прозрачной аренде, ежеквартально увеличивая количество успешных аукционов, а затем и общий доход. Кроме того, киевские аукционы одни из самых конкурентных в системе", - говорится в заявлении на официальной странице сервиса.

Во время своего выступления Виталий Кличко отметил, что сервис ProZorro-продажи является одной из ключевых составляющих изменения устаревшей системы.

"ProZorro - это ключ к тому, чтобы все работало прозрачно, открыто, понятно и для пользы города и его жителей. У нас много планов, интересных и перспективных проектов, в которые выгодно инвестировать. Киев открыт для инициатив бизнеса, который помогает столице динамично развиваться. Поэтому – присоединяйтесь. Приумножайте красоту и комфорт европейского Киева и преумножайте свой успех", - отметил в своем выступлении Кличко.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии закладки камня в сквере на углу улиц Липской и Институтской в ​​Киеве, где будет сооружена скульптурная композиция украинскому писателю, поэту, ученому и публицисту Ивану Франко.

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Виталий Кличко
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