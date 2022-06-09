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Устраивались охранниками, а попали на войну. Россия обманом завозит наемников

Фото: российские пленные (t me operativnoZSU)
Автор: РБК-Украина

Россия начала обманом завозить наемников на войну. Мужчин нанимали на работу охранниками и техниками на нефтяных вышках, а затем их отправляли в Луганскую область воевать за оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупантов, попавших в плен, вербовали через частную военную компанию "Евро Полис" в Краснодаре по трудовым контрактам. Они жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

"И перед тем, как мы поедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПД (гражданско-правовой договор", - рассказывает один из пленных.

Другой рассказал, что после приезда в Луганскую область им сказали: "назад дороги нет, то есть, бежать смысла нет... Будете бежать - по вам сработают наши же".

СБУ отмечает, что мужчины по сути стали "пушечным мясом" в боях с украинскими защитниками возле населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка в Луганской области. Отмечается, что командир покинул военных, а затем их накрыла собственная артиллерия.

Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ.

Напомним, по состоянию на середину марта официально в плену у Украины находились 562 российских оккупанта. А Россия не раскрывает количества украинских военных в их плену.

Кроме этого, для украинских военнопленных в СИЗО Ростова-на-Дону начали печатать фейковые газеты, в которых рассказывается о поражении ВСУ и капитуляцию.

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