Влаштовувалися охоронцями, а потрапили на війну. Росія обманом завозить найманців

Росія почала обманом завозити найманців на війну. Чоловіків наймали на роботу охоронцями і техніками на нафтових вишках, а потім їх відправляли в Луганську область воювати за окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окупантів, що потрапили у полон, вербували через приватну військову компанію "Євро Поліс", що у Краснодарі, за трудовими контрактами. Вони мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.
"І перед тим, як ми поїдемо на вахту, а вахта триває 4 місяці, ми укладали договір ЦПД (цивільно-правовий договір", - розповідає один з полонених.
Інший розповів, що після приїзду в Луганську область їм сказали: "назад дороги немає, тобто, бігти сенсу немає... Втікатимете - по вас спрацюють наші ж".
СБУ зазначає, що чоловіки по суті стали "гарматним м’ясом" у боях з українськими захисниками біля населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка в Луганській області. Зазначається, що командир покинув військових, а потім їх накрила власна артилерія.
Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ.
Нагадаємо, станом на середину березня офіційно в полоні у України перебували 562 російські окупанти. А Росія не розкриває кількості українських війскьових у їхньому полоні.
Окрім цього, для українських військовополонених в СІЗО Ростова-на-Дону почали друкувати фейкові газети, в яких розповідається про поразку ЗСУ та капітуляцію.