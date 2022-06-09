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Влаштовувалися охоронцями, а потрапили на війну. Росія обманом завозить найманців

Фото: російські полонені (t me operativnoZSU)
Автор: РБК-Україна

Росія почала обманом завозити найманців на війну. Чоловіків наймали на роботу охоронцями і техніками на нафтових вишках, а потім їх відправляли в Луганську область воювати за окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупантів, що потрапили у полон, вербували через приватну військову компанію "Євро Поліс", що у Краснодарі, за трудовими контрактами. Вони мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.

"І перед тим, як ми поїдемо на вахту, а вахта триває 4 місяці, ми укладали договір ЦПД (цивільно-правовий договір", - розповідає один з полонених.

Інший розповів, що після приїзду в Луганську область їм сказали: "назад дороги немає, тобто, бігти сенсу немає... Втікатимете - по вас спрацюють наші ж".

СБУ зазначає, що чоловіки по суті стали "гарматним м’ясом" у боях з українськими захисниками біля населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка в Луганській області. Зазначається, що командир покинув військових, а потім їх накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ.

Нагадаємо, станом на середину березня офіційно в полоні у України перебували 562 російські окупанти. А Росія не розкриває кількості українських війскьових у їхньому полоні.

Окрім цього, для українських військовополонених в СІЗО Ростова-на-Дону почали друкувати фейкові газети, в яких розповідається про поразку ЗСУ та капітуляцію.

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