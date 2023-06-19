Устенко запропонував сплачувати держборг України за рахунок заморожених активів РФ

Державний борг України запропонували сплачувати за рахунок заморожених на Заході російських активів.
Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Більшість країн Європи, США та Канада, починаючи з повномасштабного вторгнення в Україну, прийняли рішення про замороження активів Центрального банку Російської Федерації. Крім того, в декількох країнах було виявлено й заблоковано активи російських бізнесів.
Цього тижня у Конгресі Сполучених Штатів Америки зареєстрували законопроект, яким пропонується надати додаткову допомогу Україні з використанням заарештованих активів РФ. Володимир Зеленський заявив, що в разі ухвалення цього рішення, росіяни відчують серйозну втрату.
Європейський Союз також планує використати заморожені 200 млрд євро Росії для допомоги Україні.
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