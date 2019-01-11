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В устав ПЦУ могут внести изменения, - Константинополь

Новости » Общество    11.01.2019 - 12:03
В устав ПЦУ могут внести изменения, - Константинополь
Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/bishop.daniel3)

ПЦУ должна будет сообщить Константинополь о внесении изменений

В утвержденный на Объединительном соборе устав Православной украинкой церкви (ПЦУ) могут внести изменения. Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

Как ранее сообщалось, в устав ПЦУ под предлогом его подготовки к государственной регистрации в Министерстве юстиции могут внести изменения.

По словам экзарха Константинополя Даниила, "это своеобразные видения определенных иерархов того, как все должно происходить, для того, чтобы удовлетворить амбиции того или другого бывшего лидера той или иной бывшей церкви".

Архиепископ рассказал, что минимальные изменения могут быть сделаны. В частности, в уставе "можно прописать структуру административных органов церкви, конкретизировать ее пастырские обязанности и тому подобное".

Также экзарх Константинополя Даниил отметил, что Константинополь не будет вмешиваться во внесение изменений в устав ПЦУ. Однако ПЦУ должна будет сообщить Константинополь о внесении этих изменений. При этом "радикальные изменения в устав должны быть согласованы с Константинополем".

Напомним, ранее в распоряжение РБК-Украина попал проект полного текста устава ПЦУ. Согласно документу, главной властью в новой церкви считается Поместный Собор. Он должен регулярно созываться митрополитом Киевским и постоянным годовым Синодом каждые пять лет. Поместный Собор может созываться чрезвычайно по желанию предстоятеля церкви.

Вопросы, которые не предусмотрены статутом и требуют статутной регулировки, будут рассматриваться смешанной комиссией, назначенной Вселенским патриархом и Автокефальной церковью в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

 

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