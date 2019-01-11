У статут ПЦУ можуть внести зміни, - Константинополь

Фото: екзарх Константинополя Данило (facebook.com/bishop.daniel3)

ПЦУ повинна буде повідомити Константинополь про внесення змін

У затверджений на Об'єднавчому соборі статут Православної української церкви (ПЦУ) можуть внести зміни. Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

Як раніше повідомлялося, у статут ПЦУ під приводом його підготовки до державної реєстрації в Міністерстві юстиції можуть внести зміни.

За словами екзарха Константинополя Даниїл, "це своєрідні бачення певних ієрархів того, як все має відбуватися, для того, щоб задовольнити амбіції того чи іншого колишнього лідера тієї чи іншої колишньої церкви".

Архиєпископ розповів, що мінімальні зміни можуть бути зроблені. Зокрема, у статуті "можна прописати структуру адміністративних органів церкви, конкретизувати її пастирські обов'язки тощо".

Також екзарх Константинополя Даниїл зазначив, що Константинополь не буде втручатися у внесення змін до статуту ПЦУ. Однак ПЦУ повинна буде повідомити Константинополь про внесення цих змін. При цьому "радикальні зміни до статуту повинні бути узгоджені з Константинополем".

Нагадаємо, раніше в розпорядження РБК-Україна потрапив проект повного тексту статуту ПЦУ. Згідно з документом, головною владою в новій церкві вважається Помісний Собор. Він повинен регулярно скликатися митрополитом Київським і річним постійним Синодом кожні п'ять років. Помісний Собор може скликатися надзвичайно за бажанням предстоятеля церкви.

Питання, які не передбачені статутом і вимагають статутною регулювання, будуть розглядатися змішаною комісією, призначеного Вселенським патріархом і Автокефальною церквою в Україні.

Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.