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Установлен подозреваемый в утечке информации по делам Майдана, - Рябошапка

Новости » Общество     21.02.2020 - 01:20
Установлен подозреваемый в утечке информации по делам Майдана, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Подозреваемый работал в ГПУ при Горбатюку

В Офисе генерального прокурора продолжается расследование относительно лиц, которые совершили утечку информации относительно допроса свидетелей по делам Майдана. Об этом заявил генпрокурор украины Руслан Рябошапка в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, подозревается человек, который работал при прежнем начальнике управления специальных расследований ГПУ по делам Майдана Сергею Горбатюку.

"Относительно утечки информации, которая состоялась. Мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а работал при Горбатюку. Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование. Есть уголовное производство. И это не были потерянные материалы. Это были скопированы материалы. Очевидно, что мы доведем это расследование и привлечем виновных к ответственности", - заявил Рябошапка.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Украины началось служебное расследование возможной потери материалов по делам Майдана.

До этого экс-директор Госбюро расследований Роман Труба заявлял о том, что Управление спецрасследований ГПУ "потеряло" два тома дел Майдана.

Напомним, ранее ГПУ анонсировала формирования группы по аудиту дел Майдана.

ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана Рябошапка: только по делам Майдана осуждено 44 человека
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