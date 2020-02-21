Встановлено підозрюваного у витіку інформації у справах Майдану, - Рябошапка

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Підозрюваний працював в ГПУ при Горбатюку

В Офісі генерального прокурора триває розслідування щодо осіб, які здійснили витік інформації стосовно допиту свідків у справах Майдану. Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За його словами, підозрюється людина, яка працювала при колишньому начальнику управління спеціальних розслідувань ГПУ у справах Майдану Сергію Горбатюку.

"Щодо витоку інформації, який відбувся. Ми підозрюємо, що це та людина, яка працювала не при мені, а працювала при Горбатюку. Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування. Є кримінальне провадження. І це не були втрачені матеріали. Це були скопійовані матеріали. Очевидно, що ми доведемо це розслідування та притягнемо винуватих до відповідальності", - заявив Рябошапка.

Раніше повідомлялося, що у Генеральній прокуратурі України почалося службове розслідування можливої втрати матеріалів у справах Майдану.

До цього екс-директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв про те, що Управління спецрозслідувань ГПУ "втратило" два томи справи Майдану.

Нагадаємо, раніше ГПУ анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.