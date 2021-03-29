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УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 12:11
УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА

27 марта 2021 в Харькове был установлен рекорд Украины «Самая парфюмированная свеча». Зажечь 62-метровую свечу в форме сердца пришли все желающие. Действо началось в 19:00, локация - ТРЦ "Французский Бульвар".

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧАДля изготовления свечи были использованы натуральный соевый воск, который является абсолютно безопасным и в отличие от парафина не выделяет канцерогенов. В основе использовано парфюмерную композицию «О любви», которая была создана для этого события. В воздухе можно было почувствовать запахи корицы, ванили, нектарина, арбуза, шоколада и еще 15 невероятно приятных нот. Количество фитилей - 1654 - символизирует год основания города Харькова.
Авторами проекту является Вячеслав Некрасов и Лариса Мотузишена - основатели бренда Votre.

Лариса Мотузишена: «Это значимое событие для города Харькова и всей Украины. Форма сердца и количество фитилей - 1654 - символизируют любовь к нашему городу. Мы все вместе зажгли 62-метровую парфюмированную свечу и загадали желание. Это было очень красиво и незабываемо».

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА
Событие происходило на втором уровне парковки ТРЦ "Французский Бульвар" у найромантичнишного места Харькова - Эйфелевой башни. Там представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова установила новый рекорд страны «Самая парфюмированная свеча в виде контура сердца».

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД УКРАИНЫ - самая парфюмированная СВЕЧА

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