ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ РЕКОРД УКРАЇНИ — НАЙБІЛЬША ПАРФУМОВАНА СВІЧКА

27 березня 2021 року в Харкові було встановлено рекорд України «Найбільша парфумована свічка». Запалити 62-метрову свічку у формі серця прийшли всі бажаючі. Дійство розпочалося о 19:00, локація — ТРЦ “Французький Бульвар”.

Для виготовлення свічки було використано натуральний соєвий віск, який є абсолютно безпечним і на відміну від парафіну не виділяє канцерогенів. В основі використано парфумерну композицію «Про кохання», яка була створена для цієї події. У повітрі можна було відчути запахи кориці, ванілі, нектарину, кавуна, шоколаду і ще 15 неймовірно приємних нот. Кількість гнотів — 1654 — символізує рік заснування міста Харкова.

Авторами проєкту є В'ячеслав Некрасов та Лариса Мотузішена — засновники бренду Votre.

Лариса Мотузішена: «Це визначна подія для міста Харкова та всієї України. Форма серця та кількість гнотів – 1654 — символізують любов до нашого міста. Ми всі разом запалили 62-метрову парфумовану свічу та загадали бажання. Це було надзвичайно гарно та незабутньо».

Подія відбувалася на другому рівні парковки ТРЦ “Французький Бульвар” біля найромантичнішного місця Харкова — Ейфелевої вежі. Саме там представниця Національного реєстру рекорду України Лана Вєтрова установила новий рекорд країни «Найбільша парфумована свічка у вигляді контуру серця».