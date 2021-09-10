UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре перезахоронили останки Александра Поля

Автор: Наталия Гурковская

В Днепре накануне 245-го Дня города провели перезахоронение первого почетного гражданина Александра Поля. Теперь его могила находится в Севастопольском парке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

С первого дня своей каденции Борис Филатов обещал найти могилу Александра Поля. После многочисленных экспертиз и исследований, мэр сдержал слово.

"Человек, который изменил историю родного города, но едва не потерял своё место в ней. Когда мы завершим реконструкцию Севастопольского парка, это укрепит новую традицию - начинать каждый День города именно там. Без натужного официоза и речей, которые никто и никогда не слушает", - написал Борис Филатов.

На месте перезахоронения Александра Поля установили плиту из лабрадорита. Именно из этого камня когда-то был сделан крест на его склепе.

"В следующем году здесь будет установлен его бюст, который изготовят из переплавленного памятника Григорию Петровскому, который демонтировали с Привокзальной площади пять лет назад. Потому, что Днепр - сильный украинский Город. Город, где люди разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и взаимопонимании. Город, который сохраняет свою историю и чтит память своих настоящих героев, а не тех, кто наживался на бедах людей. Эпоха петровских ушла навсегда. Эпоха Полей начинается снова", - написал мэр Днепра.

Как сообщалось, ранее Филатов рассказал, что Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрБорис Филатов