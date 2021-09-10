В Днепре перезахоронили останки Александра Поля

С первого дня своей каденции Борис Филатов обещал найти могилу Александра Поля. После многочисленных экспертиз и исследований, мэр сдержал слово.

"Человек, который изменил историю родного города, но едва не потерял своё место в ней. Когда мы завершим реконструкцию Севастопольского парка, это укрепит новую традицию - начинать каждый День города именно там. Без натужного официоза и речей, которые никто и никогда не слушает", - написал Борис Филатов.

На месте перезахоронения Александра Поля установили плиту из лабрадорита. Именно из этого камня когда-то был сделан крест на его склепе.

"В следующем году здесь будет установлен его бюст, который изготовят из переплавленного памятника Григорию Петровскому, который демонтировали с Привокзальной площади пять лет назад. Потому, что Днепр - сильный украинский Город. Город, где люди разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и взаимопонимании. Город, который сохраняет свою историю и чтит память своих настоящих героев, а не тех, кто наживался на бедах людей. Эпоха петровских ушла навсегда. Эпоха Полей начинается снова", - написал мэр Днепра.