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В Днепре перезахоронили останки Александра Поля

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Днепр, Пятница 10 сентября 2021 13:54
В Днепре перезахоронили останки Александра Поля Фото: в Днепре перезахоронили останки Александра Поля (facebook.com/Borys-Filatov)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре накануне 245-го Дня города провели перезахоронение первого почетного гражданина Александра Поля. Теперь его могила находится в Севастопольском парке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

С первого дня своей каденции Борис Филатов обещал найти могилу Александра Поля. После многочисленных экспертиз и исследований, мэр сдержал слово.

"Человек, который изменил историю родного города, но едва не потерял своё место в ней. Когда мы завершим реконструкцию Севастопольского парка, это укрепит новую традицию - начинать каждый День города именно там. Без натужного официоза и речей, которые никто и никогда не слушает", - написал Борис Филатов.

На месте перезахоронения Александра Поля установили плиту из лабрадорита. Именно из этого камня когда-то был сделан крест на его склепе.

"В следующем году здесь будет установлен его бюст, который изготовят из переплавленного памятника Григорию Петровскому, который демонтировали с Привокзальной площади пять лет назад. Потому, что Днепр - сильный украинский Город. Город, где люди разных национальностей и вероисповеданий живут в мире и взаимопонимании. Город, который сохраняет свою историю и чтит память своих настоящих героев, а не тех, кто наживался на бедах людей. Эпоха петровских ушла навсегда. Эпоха Полей начинается снова", - написал мэр Днепра.

Как сообщалось, ранее Филатов рассказал, что Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

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Днепр Борис Филатов
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